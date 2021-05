Giochi Europei 2023, inserito il padel nel programma. Carraro (Fip): «Momento storico»

I Comitati olimpici europei (Eoc) hanno ufficializzato oggi l'ingresso del padel tra gli sport inclusi nella terza edizione dei Giochi Europei, in programma in Polonia nel 2023. Sarà la prima partecipazione della disciplina in un importante evento multisport, dalla fondazione nel 1991 dell'International Padel Federation (Ifpin ) a Madrid, che oggi conta 51 Paesi membri. Ai Giochi Europei di Cracovia-Malopolska 64 atleti si sfideranno in doppio maschile, doppio femminile e doppio misto durante cinque giorni di competizione.

As an athlete and lover of our sport, in first place, I want to congratulate Luigi Carraro and also the FIP for the really important agreement signed with EOC.

First big step to making our sport more official.

👏👏👏👏👏👏👏#padel#futurodeldeporte pic.twitter.com/DxTWxbZjQ8

— FernandoBelasteguin (@FBelasteguin) May 27, 2021