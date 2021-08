Jacobs e le scarpe "magiche", l'accusa di Bolt: «Sono ingiuste». Ma l'atletica lo difende

Giovedì 5 Agosto 2021, 04:15

Non bastavano le insinuazioni sul doping, ora per Marcell Jacobs c'è un'altra polemica (in realtà mai sopita negli ultimi anni) sulle scarpe "magiche" che aiutano gli atleti a migliorarsi e ad abbassare i record del mondo. L'azzurro campione alle Olimpiadi di Tokyo nei 100 metri ha indossato delle Nike MaxFly di cui Usain Bolt - star della velocità - ha detto che «è ingiusto che a certi atleti venga offerto un vantaggio così iniquo per andare più forte degli altri», definendole ai limiti del «ridicolo». In realtà si tratta solo di evoluzione della tecnologia che permette agli atleti di indossare calzature sempre più comode e performanti. Nessun trucco, nessun inganno.

APPROFONDIMENTI LA POLEMICA Jacobs, accuse dai media stranieri OLIMPIADI Il Washington Post evoca il doping LA REAZIONE Jacobs oro, Usain Bolt: «Non facciamo paragoni» SPORT Foto SPORT Video

Jacobs, accuse dai media stranieri: adesso deve correre anche sui sospetti

Jacobs, Washington Post evoca il doping: «Lui merita beneficio del dubbio, ma atletica piena di truffatori»

Coe: «Doping Jacobs? Solo speculazioni»

Ma dopo la vittoria di Jacobs hanno tenuto banco anche le accuse di doping diffuse anche da alcuni organi di stampa internazionali: «Le accuse di doping a Jacobs? Sinceramente non leggo tutti i giornali, sono solo speculazioni: riguardo ogni atleta sono fiducioso sulle prestazioni in gara. Abbiamo sistemi antidoping che garantiscono la certezza su ogni prestazione», ha detto il presidente di World Athletics Sebastian Coe, rispondendo alle domande dei giornalisti italiani sui dubbi e le allusioni a un presunto rischio doping di diversi media americani e inglesi, dopo l'oro olimpico di Marcell Jacobs.

«Ho seguito il suo progresso - ha aggiunto Coe, presidente dell'atletica mondiale e doppio oro olimpico dei 1500 -, ha alle spalle un buon allenamento, un buon coach. Un exploit del genere nell'atletica può accadere: i progressi nel nostro sport sono lineari e statistici».

Jacobs oro, Usain Bolt: «Non facciamo paragoni». La strana reazione del fenomeno giamaicano

Spazio anche per Tamberi: «Lui la nuova stella dell'atletica? Sì, ha carattere, è simpatico. Non ci servono i robot, ma atleti che mostrino le proprie emozioni», ha concluso Coe.