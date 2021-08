Jacobs sarà il portabandiera dell'Italia alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi

Giovedì 5 Agosto 2021, 06:59

Non sarà come vincere l'oro nei 100 metri alle Olimpiadi, ma per Marcell Jacobs sarà comunque un'emozione niente male quella di essere il portabandiera dell'Italia alla cerimonia di chiusura di Tokyo 2020. La decisione è stata annunciata dal presidente del Coni, Giovanni Malagò.

Prima di pensarci, per Jacobs c'è ancora un grande obiettivo: quello di centrare insieme ai suoi compagni un'altra medaglia (e anche questa sarebbe storica) nella finale della staffetta 4x100 maschile, per cui stamattina gli azzurri hanno centrato il pass con tanto di record italiano.

