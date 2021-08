Diretta Ginnastica ritmica, la finale: l'Italia sogna una medaglia con le Farfalle

Domenica 8 Agosto 2021, 03:06 - Ultimo aggiornamento: 03:32

L'Italia a caccia di un'ultima medaglia, anche nella giornata conclusiva delle Olimpiadi di Tokyo. All'Ariake Gymnastics Centre le Farfalle della ginnastica ritmica puntano al podio dopo aver chiuso al terzo posto ieri il turno di qualificazioni. Le ragazze di Emanuela Maccarani vorrebbero essere la ciliegina sulla torta di una spedizione mai così vincente ai Giochi. Russia e Bulgaria sono le favorite per l'oro e partono davanti a tutte, le azzurre a meno di errori clamorosi delle prime due se la giocano per il bronzo con Israele, Ucraina, Bielorussia e Giappone, tutte qualificate con un punteggio più basso rispetto all'Italia. Servono due esercizi perfetti, ma sognare è possibile. Si parte alle 4 del mattino in Italia.

Ginnastica ritmica, la finale in diretta

Ore 3.00 Un'ora all'inizio di una finale attesissima: le azzurre in gara sono Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean e Martina Santandrea.