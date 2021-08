Diretta Ginnastica ritmica, finale all-around individuale: Milena Baldassarri sogna la medaglia

Sabato 7 Agosto 2021, 06:21 - Ultimo aggiornamento: 06:22

Milena Baldassarri sogna una medaglia nella ginnastica ritmica alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Si tratterebbe di un'impresa assoluta, perché le favorite sono altre. Ma dopo l'ottimo sesto posto nelle qualificazioni di ieri, chissà che l'atmosfera magica della spedizione italiana non coinvolga anche lei. Di certo essere tra le prime dieci ginnaste al mondo è un successo. Ieri è stata impeccabile in tutti e quattro gli esercizi dell'all-around individuale: 25.700 con la palla, 24.550 col cerchio, 25.650 alle clavette, 20.150 al nastro per un totale di 96.050.

Per l'oro sarà battaglia tra le gemelle Averina, che ieri hanno confermato di essere le grandi favorite: Dina ha chiuso con 106.300, la sorella Arina con 106.175. Dietro di loro la fortissima israeliana Linoy Ashram, poi Harnasko (Bielorussia), Salos (Bielorussia). In finale anche Zelikman (Israele), Kaleyn (Bulgaria) e le due ucraine Onopriienko e Pohranychna.

Finale ritmica all-around individuale, la diretta

Ore 6.20 Le Farfalle della ritmica si sono qualificate per la finale di domani con un incoraggiante terzo posto. Alle 8.20 la finale dell'individuale con Milena Baldassarri.