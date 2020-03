Coronavirus, il Cio agli atleti: «Continuate a prepararvi per Tokyo 2020»

Il Cio incoraggia tutti gli atleti «a continuare a prepararsi alle Olimpiadi di Tokyo nel migliore dei modi». Dopo la prima riunione per fare il punto sull'emergenza coronavirus e le possibile ripercussioni sui Giochi della prossima estate, il Comitato olimpico internazionale non arresta la marcia di avvicinamento all'appuntamento a cinque cerchi (24 luglio-9 agosto). «Continueremo a supportare gli atleti, consultando i rispettivi comitati olimpici nazionali - fa sapere il Cio - Restiamo pienamente impegnati per Tokyo 2020 e, con oltre quattro mesi, non è necessario prendere decisioni drastiche in questa fase».

Il Cio confida che «le numerose misure adottate da molte autorità di tutto il mondo contribuiranno a contenere la situazione del coronavirus, che è senza precedenti: e i nostri pensieri sono per le persone colpite». Il comitato olimpico spiega di continuare ad «agire in modo responsabile» e ha confermato il lavoro della task force istituita a metà febbraio composta da Cio, Oms, comitato organizzatore di Tokyo 2020, dalle autorità giapponesi e dal governo metropolitano della città. Previsti anche piani alternativi circa le qualificazioni olimpiche che erano in programma nei prossimi mesi: «Il 53% degli atleti ha già il pass - sottolineano da Losanna - per il restante 43% il Cio collaborerà con le federazioni per apportare tutti gli adattamenti necessari e pratici ai rispettivi sistemi di qualificazione. Quelli già assegnati restano agli atleti che li hanno ottenuti». Se si potranno svolgere si utilizzeranno i tornei che erano già in calendario, il resto si potrà fare in base alle classifiche o risultati già conquistati sul campo. Eventuali revisioni necessarie ai sistemi di qualificazione ai Giochi saranno rese note a inizio aprile.

