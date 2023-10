Italia-Malta: dove vederla, probabili formazioni e quando gioca la Nazionale di Spalletti

Mentre fuori dal campo si è scatenato lo scandalo scommesse, con Zaniolo e Tonali che hanno abbandonato il ritiro di Coverciano, l'Italia è pronta a tornare in campo per le qualificazioni al prossimo Europeo, in programma in Germania nel 2024. La prima delle due sfide che attendono gli azzurri sarà contro Malta al San Nicola di Bari, tutto esaurito per l'occasione, sabato 14 ottobre alle 20.45.

Scommesse, Abodi: «Lavoriamo per una carta dei doveri. I calciatori sono consapevoli dei rischi»

Le probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Mancini, Bastoni, Dimarco; Frattesi, Cristante , Barella; Berardi, Raspadori, Kean.

CT: Spalletti

MALTA (3-5-2): Bonello; Muscat, S.Borg, J.Borg; Mbong, Yannick Yankam, Guillaumier, Teuma, Camenzuli; Jones, Nwoko. CT: Marcolini

Arbitro: Sturkan (Cro)

Assistenti: Zobenica e Jaksic (Cro)

VAR: Bebek (Cro). AVAR: Zebec (Cro)

Dove vederla

La partita tra Italia e Malta sarà trasmessa in diretta esclusiva, alle 20.45, sulla Rai. Il match sarà visibile anche in streaming su RaiPlay.