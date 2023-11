Italia, l'Olimpico si scalda per la sfida contro la Macedonia del Nord: venduti 30mila biglietti

L'Italia torna allo stadio Olimpico, per una partita che può decidere il destino azzurro in vista degli Europei del 2024. La Nazionale di Luciano Spalletti affronterà la Macedonia del Nord in uno stadio che si preannuncia infuocato. Al momento sono 30mila i biglietti venduti per il penultimo incontro nel girone di qualificazione e in programma venerdì 17 novembre (ore 20.45). Gli azzurri andranno a caccia dei tre punti per potersi presentare lunedì 20 novembre a Leverkusen con due risultati su tre a disposizione nello scontro diretto con l’Ucraina in un match che metterà in palio il pass per l’Europeo.

Grazie anche ai prezzi popolari e alle diverse promozioni messe in atto dalla FIGC, il pubblico romano sta rispondendo con il consueto entusiasmo alla chiamata della Nazionale.

Terminati i biglietti di Tribuna Tevere Parterre destinati alla Promo Famiglia, sono ancora disponibili i tagliandi a prezzo ridotto per Under 12, Under 18, Over 65 e studenti universitari. I biglietti possono essere acquistati presso i punti vendita Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com. Ecco i prezzi:

- TRIBUNA D’ONORE Euro 70

- TRIBUNA D’ONORE RIDOTTO VIVOAZZURRO Euro 60

- TRIBUNA MONTEMARIO Euro 50

- TRIBUNA MONTEMARIO RIDOTTO OVER 65 Euro 45

- TRIBUNA MONTEMARIO RIDOTTO VIVOAZZURRO Euro 40

- TRIBUNA MONTEMARIO RIDOTTO UNDER 18 Euro 35

- TRIBUNA TEVERE PREMIUM Euro 40

- TRIBUNA TEVERE Euro 30

- TRIBUNA TEVERE RIDOTTO OVER 65 Euro 25

- TRIBUNA TEVERE RIDOTTO VIVOAZZURRO Euro 20

- TRIBUNA TEVERE RIDOTTO UNDER 12 Euro 10

- DISTINTI Euro 20

- DISTINTI RIDOTTO VIVOAZZURRO Euro 14

- DISTINTI RIDOTTO UNDER 18 Euro 10

- CURVE Euro 14

- CURVE RIDOTTO UNDER 18 Euro 10

- CURVE RIDOTTO UNIVERSITARI Euro 10

- DISTINTO NORD OVEST SETTORE OSPITI Euro 20

- DISTINTO NORD OVEST SETTORE OSPITI RIDOTTO UNDER 18 Euro 10

I biglietti ridotti Under 12 sono riservati alle bambine e ai bambini nati dopo il 17 novembre 2011, mentre i biglietti ridotti Under 18 sono riservati alle ragazze e ai ragazzi nati dopo il 17 novembre 2005. I tagliandi Over 65 sono riservati alle persone nate prima del 17 novembre 1958. I biglietti ridotti Vivoazzurro sono riservati ai possessori della Vivo Azzurro Membership Card. I biglietti ‘Ridotto Universitari’ sono riservati agli studenti universitari iscritti all’anno accademico in corso: i tagliandi possono essere acquistati solo presso i punti vendita Vivaticket a presentazione del tesserino universitario.