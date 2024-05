Federazione ciclistica italiana, presentata la nuova maglia azzurra per Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi

Nel giorno di riposo del Giro d’Italia, la Federazione Ciclistica Italiana ha svelato a Napoli, presso il Reale Yacht Club Canottieri Savoia, la maglia azzurra che verrà utilizzata per le Olimpiadi e Paralimpiadi Parigi 2024. Presenti all’evento il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e il presidente del Coni Giovanni Malagò.

Le parole di Malagò

In questa edizione dei Giochi di Parigi 2024, la maglia italiana per il ciclismo torna al classico colore azzurro dopo venti anni.

Le parole di Pancalli- Il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, ha portato il proprio saluto in un videomessaggio: «La maglia azzurra è l’elemento che lega tutti noi che viviamo di sport. Mi fa piacere che la Federazione abbia deciso di presentarla all’indomani della scelta del Comitato Italiano Paralimpico di indicare Luca Mazzone come uno dei due portabandiera alle Paralimpiadi di Parigi. Si tratta, da parte nostra, di un riconoscimento ad un grande atleta e al ciclismo italiano, che ha dato un importante contributo allo sport paralimpico, sia dal punto di vista dei successi che della promozione».

Le parole di Dagnoni- A fare gli onori di casa, per quanto riguarda la Federciclismo, il presidente Cordiano Dagnoni: «La maglia azzurra è per le nostre nazionali una seconda pelle, in grado di moltiplicare le forze, spingendo sempre a dare il meglio. E’ anche un messaggio evidente dell’Italia nel mondo, la testimonianza concreta dei nostri valori e della nostra identità. Ne ero consapevole quando ho avuto l’onore di vestirla e lo percepisco anche adesso da dirigente, vedendo negli occhi dei nostri ragazzi l’orgoglio di indossarla. Sono certo che i nostri azzurri non deluderanno le aspettative, sospinti da questa forza misteriosa che solo la maglia azzurra è in grado di dare».

Le due gare in linea del ciclismo su strada si svolgeranno sabato 3 agosto per ciò che concerne la gara maschile (273 km), mentre quella femminile (158 km) si svolgerà il giorno seguente. Le due cronometro si disputeranno invece il 27 luglio.