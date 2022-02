Ora è ufficiale, Bagnaia e Ducati insieme fino al 2024: «La Rossa è il mio sogno»

Ora è ufficiale: continua l'avventura tra Francesco Bagnaia e la Ducati: ad annunciarlo è la stessa casa motociclistica di Borgo Panigale attraverso i propri profili social. «Essere un pilota Ducati in MotoGp è sempre stato il mio sogno e sapere di poter continuare nel Ducati Lenovo Team per altre due stagioni mi rende davvero contento e orgoglioso»: ha commentato Bagnaia, che si è assicurato la guida della due ruote italiana fino al 2024. «Nella squadra ufficiale ho trovato un ambiente sereno: mi sento molto in sintonia con la mia squadra e so che insieme potremo fare grandi cose. Ora posso concentrami solamente a fare bene in questo Campionato. Un grazie davvero di cuore a Claudio, Gigi, Paolo e Davide e a tutto lo staff di Ducati Corse. Cercherò di ripagare con i miei risultati in pista la loro fiducia!», ha aggiunto il pilota. Lo scorso anno il piemontese ha sfiorata la vittoria del mondiale chiudendo al secondo posto a 26 punti da Fabio Quartararo.

