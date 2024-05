Aleix Espargaró si ritira: addio all'Aprilia e alla Moto Gp al termine della stagione

A pochi giorni dal Gran Premio di Catalogna il pilota spagnolo Aleix Espargarò ha annunciato il ritiro a fine stagione. Ha scelto casa sua, la Spagna, per comunicare pubblicamente la sua decisione di dire addio alla Moto Gp e all'Aprilia.

«Al termine del 2024 smetto: mi sento ancora veloce, ma voglio una vita più tranquilla. Ringrazio tutti, in particolare la famiglia Ezpeleta e l'Aprilia: ho fatto molti errori, ho sempre corso con il cuore». Queste le parole del pilota di Granollers che a 34 anni ha deciso di dire basta con le moto, almeno a livelli professionistici. L'annuncio è arrivato in conferenza stampa, alla vigilia del weekend di Moto Gp in Catalogna. Ha deciso di farlo in un luogo per lui speciale, che è casa. La sua carriera è stata contrassegnata da diversi successi ma anche da numerosi passi falsi. Di talento ne ha sempre avuto tanto, come certificano i 3 Motomondiale vinti, 12 pole e 5 podi, di cui soltanto uno non in MotoGP: il primo, proprio in Catalogna, con il terzo posto nella gara di Moto2 del 2011, in un podio con Stefan Bradl primo e Marc Marquez secondo. Con Aprilia ha corso per 8 stagioni, diventando una colonna portante della casa motociclistica italiana. È l'unico pilota nella storia della classe MotoGP ad avere siglato tre pole position con tre case diverse (Forward Yamaha, Suzuki e Aprilia).

L'annuncio di Espargarò

«Ho deciso di smettere a fine anno, ho avuto una carriera lunga e strana, ho fatto tantissime cose e non avrei mai immaginato di correre così a lungo e ottenere questi risultati - le sue parole -. È speciale fare questo annuncio qui, a casa: sono orgoglioso di tutto quello che ho fatto, ringrazio tutti, la mia famiglia, Carmelo Ezpeleta e la mia squadra, l'Aprilia, cui devo tanto. Non è una decisione facile, ne ho parlato prima con Massimo Rivola e Romano Albesiano prima di decidere, ma voglio una vita più tranquilla: mi sento ancora veloce, ma è il momento giusto per farlo.