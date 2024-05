Gp di Catalunya: dove vedere le qualifiche e la sprint di MotoGp, orario e il programma

In Catalunya si scende in pista per il sesto appuntamento della stagione di MotoGp. Jorge Martin continua in testa alla classifica dei piloti con un totale di 80 punti, ben 21 di vantaggio su Enea Bastianini. L'italiano segue al secondo posto a quota 59 ottenuti con due podi conauistati fino ad ora, ma senza mai vincere, cosa che invece ha fatto il pilota madrileno. Al terzo posto segue Maverick Viñales che ha 56 punti ottenuti grazie a una vittoria nel Gp delle Americhe. Ancora staccato Bagnaia che in questo avvio di stagione non ha impressionato. Ultima corsa in casa, invece, per Aleix Espargaro che si ritirerà a fine stagione dopo 21 anni dal suo esordio in 125.

