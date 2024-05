Moto Gp, Bagnaia vince il Gp di Catalogna per la prima volta in carriera: Martin secondo, terzo Marquez

Il Gran Premio della Catalogna se lo aggiudica Pecco Bagnaia che con la sua Ducati costruisce un capolavoro, vincendo il confronto con Jorge Martin. Gara maestosa da parte dell'italiano che vince per la prima volta in carriera in Catalogna, mettendo alle spalle i piloti di casa, tra cui anche Marc Marquez che arriva terzo. Terza vittoria stagionale nel Motomondiale per Pecco dopo i successi in Qatar e a Jerez. Il campione del mondo infrange così il tabù al Montmeló, mettendosi alle spalle il brutto incidente di 9 mesi fa e la caduta nella Sprint Race di ieri.

Gp Catalogna, la gara: Bagnaia, Martin, Marquez il podio

Una gara iniziata bene e conclusa meglio da parte di Pecco Bagnaia che inizia forte prendendo il comando. Inizialmente lotta con Pedro Acosta che spinge molto nonostante il forte caldo di Barcellona. Subentra subito Martin che si prende il primo posto. A 18 giri dal termine anche Acosta supera Bagnaia che scala terzo dopo essere stato al comando per i primi 6 giri. Inaspettatamente però al decimo giro uno dei grandi protagonisti Pedro Acosta cade in curva, cedendo il secondo posto a Bagnaia.

Una beffa per lo spagnoio che stava disputando un'ottima gara.

L'episodio decisivo arriva a 6 giri dalla fine con lo straordinario sorpasso di Pecco su Martin in curva 5 che alla fine è quello decisivo per prendersi il primo posto definitivo. Curva perfetta del pilota della Ducati che da quel momento è impeccabile e tiene il comando fino alla fine.

L'ordine di arrivo del Gp di Catalogna

1. Pecco Bagnaia

2. Jorge Martin

3. Marc Marquez

4. Aleix Espargaro

5. Fabio Di Giannantonio

6. Raul Fernandez

7. Alex Marquez

8. Brad Binder

9. Fabio Quartararo

10. Miguel Oliveira

11. Marco Bezzecchi

12. Maverick Vinales

13. Pedro Acosta

14. Takaaki Nakagami

15. Joan Mir

16. Johann Zarco

17. Luca Marini

18. Enea Bastianini

19. Stefan Bradl

20. Alex Rins

Non classificati: Morbidelli, Fernandez, Miller