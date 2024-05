Gp Monaco, orario e dove vedere le qualifiche di Formula 1: il programma della giornata

Le monoposto si preparano a tornare in pista sul circuito cittadino più famoso del mondo: nel Principato di Monaco. Il Gran Premio è l'ottavo appuntamento della stagione di Formula 1 con Max Verstappen che ha ottenuto fino ad ora sette pole position su sette disponibili. Proprio l'olandese continua in testa al tabellone con 48 punti di vantaggio su Charles Leclerc che corre in casa in questa giornata. A chiudere il podio dei piloti c'è Sergio Perez con 107 punti, 6 in meno del pilota Ferrari.

Leclerc sfreccia nella sua Montecarlo, oggi anche Hamilton lotta per la pole