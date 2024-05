Motociclismo, a Vallelunga arriva il CIV il 25 e il 26 maggio

Per gli appassionati di motori di Roma e dintorni, il prossimo fine settimana sarà come Natale, Capodanno e Pasqua messi assieme. Il CIV, Campionato Italiano Velocità, il massimo del motociclismo su pista a livello nazionale, sarà infatti in scena da sabato 25 a domenica 26 maggio al circuito di Vallelunga. Il fine settimana, organizzato con l’aiuto del Gentlemen’s Motor Club Roma, dopo l’avvio di Misano ad inizio aprile vedrà il secondo round di stagione con le consuete due gare, una al sabato e una alla domenica, per tutte le categorie dell’italiano (Superbike, Moto3, Supersport 600 NG, Supersport 300 e Premoto3). Le stelle delle due ruote saranno tante, da Pirro, Delbianco e Bernardi in Superbike, fino a Mantovani e Giombini nella Supersport.

Il presidente della Federmoto: «CIV è nostro fiore all'occhiello»

Giovanni Copioli, presidente della Federazione Motociclistica Italiana, non trattiene l'emozione nella conferenza stampa di presentazione tenutasi in Campidoglio. «Il CIV è il nostro fiore all’occhiello, e per noi disputarlo a Vallelunga è motivo di orgoglio e soddisfazione. È un campionato che è cresciuto tanto, gode dell’attenzione dei media, è conosciuto a livello mondiale - esordisce - Ringrazio appunto l’amministrazione di Roma per la sensibilità nell’accoglienza. Il CIV è l’appuntamento di Roma Capitale, è un’opportunità per la città e i suoi dintorni di venire a vedere uno spettacolo che ci emozionerà senz’altro». Vallelunga potrebbe essere solo uno di numerosi appuntamenti che la Federmoto potrebbe mettere in piede nella Capitale: «Come Federazione abbiamo le carte in regola per proporre all'amministrazione anche degli altri eventi, come una manifestazione di trial indoor, che è molto facile da organizzare in un contesto ridotto - spiega il numero uno della FMI - Potrebbe essere ospitata ai Fori o in un altro luogo che sarebbe una calamita per il grande pubblico». Del resto Roma ha eccellenti potenzialità: l'autodromo di Vallelunga è molto vicino, «e per tutti gli appassionati laziali e di tutta italia è un bel palcoscenico per un campionato che sta crescendo sempre di più e diventa sempre più importante». Negli ultimi anni c'è stato un vero e proprio exploit di giovani piloti di Roma e dintorni, da Luca Lunetta fino ad altri di età ancora più verde, come Edoardo Liguori e Leonardo Zanni: «Le componenti di questa esplosione sono molte. Una di queste è stata metterli nelle migliori condizioni per esprimersi, ad esempio col progetto Talenti Azzurri, per farli crescere e portarli ad allenarsi con una professionalità che è sempre più richiesta in questo sport. E poi ovviamente c'è un po' di spirito di emulazione, perché ovviamente i giovani che vedono i loro concittadini arrivare ai massimi livelli sono stimolati e mettono in campo tanti sacrifici», conclude il presidente.

Onorato: «Studieremo come organizzare esibizioni di motociclismo»

L’assessore capitolino allo Sport, Alessandro Onorato, ricorda che «Roma ha una grande storia legata ai motori: negli anni si è un po’ perso uno spirito che dovremmo recuperare. Quando parliamo di motori parliamo non solo di passione sportiva, ma anche dei talenti che questa città dovrebbe fornire. Vogliamo capire nei prossimi mesi come generare un sistema di grandi eventi importanti per il turismo romano. Studieremo come organizzare delle esibizioni, all’interno della città stessa; la cornice di pubblico darà una spinta forte». A Onorato fa eco la presidente dell’Assemblea Capitolina, Svetlana Celli: «Come Roma Capitale l’impegno è quello di aprire un tavolo tecnico sul tema della sicurezza stradale per le due ruote in città, anche in ottica ambientale, di viabilità e nuove strategie per agevolare una popolazione di oltre 600mila cittadini». Riguardo al CIV di Vallelunga, Celli sottolinea che «Roma sarà una vetrina non solo per appassionati ma per tanti cittadini che vorranno cimentarsi in questo settore».