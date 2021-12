Lunedì 6 Dicembre 2021, 00:23

HAMILTON 10

Ottava vittoria ma che affanno! Lewis ha fatto di tutto, anche battagliare contro inspiegabili decisioni sportive della federazione che hanno confuso la gara. Ha fatto la pole, era più veloce di Max, ma la prima bandiera rossa gli stava facendo perdere una vittoria che aveva costruito bene all’inizio. Poi dopo un duello a colpi quasi proibiti con Max si è imposto lui. Ora sono pari ma c’è il timore di una ulteriore penalità.

VERSTAPPEN 9

Prepotente, duro, e troppo scorretto in almeno due occasioni. Una quando ha chiuso Hamilton rientrando dal fuoripista al primo via. L’altra, ancora peggio quando ha frenato in faccia a Lewis facendosi tamponare. Se si guarda oltre certe prepotenze, però, c’è da restare incantati davanti alla sua guida. Quella staccata fantastica al terzo via che gli ha fatto passare in tromba Hamilton è da applausi. Mondiale o no, quest’anno per ora ha vinto 9 gare. Più di tutti.

OCON 8,5

Quando c’è da approfittare di un imprevisto, lui c’è sempre! In Ungheria ha vinto la gara, qui in Arabia è stato furbo a non fare subito il pit stop e ha sfruttato la bandiera rossa per partire dalla pole e giocarsi il podio che ha perso solo in volata contro Bottas.

GIOVINAZZI 8

Alla sua penultima gara in F1 ha fatto una corsa sbalorditiva su un circuito da 250 all’ora fra i muri dove solo i piloti con grande coraggio possono mettersi in luce. Ha ceduto alle due Ferrari solo nel finale. I 2 punti del suo nono posto sono l’eredità che lascia a un team che non l’ha trattato bene.

LECLERC 8

A due giri dalla fine si è ricordato di essere il capitano della Ferrari ed è riuscito a strappare il settimo posto a Sainz garantendosi per adesso il 5° posto nel mondiale “degli altri”. Titolo platonico ma importante per il suo umore.

SAINZ 7,5

Una bella gara nonostante il pasticcio in qualifica che l’aveva fatto partire nelle retrovie. Guida bene ma la scelta delle gomme medie forse gli ha compromesso la posizione finale.

PEREZ 5

Ma come, sei il compagno di Verstappen e non solo prendi costantemente mezzo secondo in prova da lui, ma hai un solo dovere: non farti coinvolgere in incidenti e arrivare davanti a Bottas per portare punti iridati del mondiale Costruttori a favore del tuo team contro la Mercedes. E invece che fai? Vai a sbattere contro il muro nei primi giri?

MASI 4

Chi è costui? È il direttore di gara. Che con alcune decisioni tra il discutibile e l’assurdo – fra cui la prima inspiegabile bandiera rossa a pista già riparata – ha condizionato l’esito del mondiale scatenando duelli all’arma bianca in pista. Tanto ha fatto che si è fatto prendere a pesci in faccia da Alonso in diretta radio durante il Gp...