Formula 1, Giorgetti: «Fondi per Monza? Meglio senza legge. E' un patrimonio dello sport nazionale»

Il Governo interviene su Monza, per tutelare il Gp. Con o senza legge, parola di Giorgetti. «Vedo Sticchi Damiani (presidente Aci, ndr) per discutere su Monza, è chiaro che parliamo di un patrimonio dello sport nazionale. Secondo me deve andare avanti senza legge, ma se poi serviranno delle leggi vedremo». Lo ha detto il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, riferendosi al disegno di legge depositato in Senato che prevede lo stanziamento di un contributo da parte del governo all'Aci di 10 milioni di euro annui dal 2020 al 2025 per sostenere i costi di organizzazione e gestione del Gp. © RIPRODUZIONE RISERVATA