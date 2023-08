Vuelta, Evenepoel show nella terza tappa: vince la volata in salita, si prende la maglia rossa e cade all'arrivo

Ci ha messo tre tappe Remco Evenepoel a prendersi la maglia rossa. Uno dei grandi favoriti per la vittoria finale della Vuelta, nonchè campione in carica, non ha tradito le attese, vincendo in volata una tappa al cardiopalma, piazzando lo scatto decisivo all'ultima salita a pochi chilometri dall'arrivo di Arinsal, vincendo la terza tappa del Grande Giro spagnolo.

158 km di percorso da Suria fino ad Andorra, che il 23enne della Soudal-Quick Step ha portato a casa bruciando all'arrivo Jonas Vingegaard, distante 1".

L'impeto della volata però ha rischiato di avere conseguenze gravi quando Evenepoel è caduto fragorosamente sull'asfalto andando a travolgere il compenente di una squadra. Remco si è alzato con ill viso insanguinato, ma ha comunque festeggiato il proprio trionfo.

Terzo al traguardo è arrivato Juan Ayuso, quarto un altro dei favoriti Primoz Roglic, mentre tra i big il più distante è stato Geraint Thomas. Buona la gara dell'azzurro Damiano Caruso, che ha guidato la fuga arrendendosi solamente allo scatto dei favoriti a 3 km dalla fine. Martedì 19 agosto la quarta tappa: 185 km da Andorra la Vella a Tarragona.