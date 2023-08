Roma, si tratta per Zapata: l'Atalanta chiede 10 milioni, Pinto prende tempo

José Mourinho avrà il suo attaccante. La trattativa per portare a Trigoria Duvan Zapata è ancora in corso, ma non è conclusa. L’accordo tra Roma è Atalanta è in via di negoziazione e si sta lavorando per portare l’attaccante a Trigoria entro la trasferta contro il Verona di sabato 26 agosto. Nel colloquio tra Tiago Pinto, l’Atalanta e gli intermediari sono emerse le cifre dell’affare richieste dai bergamaschi che prevedono una parte fissa di circa 7 milioni a cui si aggiungeranno 3,5 di bonus per prelevare Zapata a titolo definitivo. La Roma, però, non ha ancora dato il via libera perché i piani iniziali prevedevano un prestito con diritto di riscatto.

Non solo Zapata, a Trigoria sono al lavoro per chiudere l’accordo con il Santos per avere Marcos Leonardo a gennaio.

Ieri il brasiliano ha segnato un gol contro il Gremio e a fine gara ha raccontato la sua verità sulle ultime settimane: «Il presidente mi aveva promesso e sapeva che in questa sessione di mercato sarei partito, ma va bene ora è tutto risolto. Sono rimasto fuori contro il Fortaleza perché non ci stavo con la testa, pensavo solo alla proposta (della Roma ndc) che era quello che desideravo. Sono voluto rimanere e aiutare la squadra, non ho mai pensato di scappare dalla porta secondaria dal club che mi ha tirato su e per il quale sono grato. Quando entro in campo do sempre il massimo».