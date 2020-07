​Brescia-Roma, Zaniolo torna al gol dopo l'infortunio

È tornato al gol. Nicolò Zaniolo ritrova la rete dopo il serio infortunio di gennaio che sembrava aver chiuso la sua stagione. Il giocatore della Roma, alla terza parziale presenza dopo la ripartenza del campionato, ha realizzato il 3-0 della Roma sul Brescia al 29' della ripresa, sette minuti dopo essere stato messo in campo da Fonseca al posto di Lorenzo Pellegrini. Per Zaniolo si tratta del quinto centro stagionale. Zaniolo non segnava dalla gara del 20 dicembre scorso contro la Fiorentina; per lui in questa stagione anche due gol in Europa League. Il talento della Roma ha poi scambiato la maglia con Tonali dopo la fine della partita del Rigamonti.

