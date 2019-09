Zaniolo festeggia un anno da prof con la rete: «Felice, ma ora pensiamo al Bologna»

«Sono molto felice per quello che sto dimostrando in campo, ora bisogna andare a vincere a Bologna». Nicolò Zaniolo, a SkySport, guarda già al prossimo traguardo della Roma, dopo la vittoria (con gol) sul Basaksehir in Europa League, ad un anno dal debutto in Europa in casa del Real Madrid. «Sono contento di giocare ed imparare da Dzeko» ha aggiunto, anche lui in gol nel 4-0 finale, proprio su assist di Zaniolo. Che attribuisce i suoi progressi «all'allenamento ed alla costanza. Ora devo continuare su questa strada per puntare ad altri obiettivi». La Roma segna tanto: «Stiamo facendo bene e bisogna continuare così, ma dobbiamo essere bravi anche a non prenderli i gol».





