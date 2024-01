Xavi lascia il Barcellona a fine stagione: «A giugno me ne vado»

Finisce un'altra storia d'amore. Dopo quella tra Klopp e il Liverpool, anche Xavi ha deciso di lasciare il Barcellona al termine della stagione. La decisione dell'ex centrocampista arriva in seguito alla sconfitta per 5-3 contro il Villarreal. Il submarino amarillo, questo il ssoprannome del club in cui ha giocato anche Giuseppe Rossi, era sotto 3-2 al 71', ma poi ha segnato il gol del vantaggio al nono minuto di recupero, per poi calare la cinquina al 101'.

Xavi: «Me ne vado a giugno»

Una prestazione che non è piaciuta per niente al tecnico che non ha mai avuto vita facile sulla panchina blaugrana. «Prima che cominciate a fare domande, dal 30 giugno non allenerò più il Barcellona».

Così ha esordito in conferenza stampa l'ex centrocampista, che ha voluto dare un segnale appena iniziato l'incontro con i giornalisti: «Ne ho parlato con Laporta e con la direzione sportiva. Penso che abbiamo bisogno i cambaire dinamiche. Penso alla squadra e ai giocatori, credo con questa mossa si libereranno e saranno più tranquilli».

Lo spagnolo ha ripreso anche le parole di Klopp: «Ho energie, non è quello, si tratta proprio di un cambio di rotta. La decisione è irrevocabile. Se avessimo vinto 3-2 forse non lo avrei detto oggi, ma forse la prossima settimana si trattava di trovare il momento, lo avevo deciso da tempo». Infine, c'è anche il pensiero alla famiglia: «Non so cosa mi riserva il futuro perché questo lavoro mi fa passare meno tempo con la mia famiglia. Loro ne soffrono e non posso essere così egoista per tutta la mia carriera».