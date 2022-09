Wijnaldum, quando rientra? Primi sorrisi, si allena sulla cyclette (senza il gesso). Ecco come sta

Gini Wijnaldum fa passi in avanti nel recupero. Oggi ha postato una storia su Instagram in cui è a bordo di una cyclette con indosso una maglia d’allenamento arancione. È sparito il gesso sulla gamba destra, ma è evidente una fasciatura che copre solo la tibia fratturata. Nel filmato pubblicato, il giocatore appare sereno e fa il segno della vittoria con la mano.

Wijnaldum, i passi avanti

Un altro piccolo passo verso il recupero che dovrebbe avvenire definitivamente tra gennaio e febbraio. Gini, ovviamente, punta ad accorciare i tempi e vorrebbe esserci nella tournée che a cui parteciperà la Roma in Giappone dal 22 al 29 novembre.

L'infortunio

Wijnaldum si è fratturato la tibia il 21 agosto scorso in allenamento e dopo alcuni consulti medici e il parere dei medici del Psg, ha scelto di non operarsi ma di seguire la strada della terapia conservativa. Questo significa almeno 3-4 mesi lontano dai campi di calcio. Il suo recupero procede spedito come documentato sui social e Mourinho spera di riaverlo in tempo per la seconda parte della stagione.