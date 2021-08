Domenica 29 Agosto 2021, 07:30

Per una volta preferisce non dare indicazioni. La scusa? «Ancora non ho detto chi gioca ai giocatori», sorride. Poi torna serio ma la sostanza non cambia: «Shomurodov? Possiamo fare tutto. Giocare come adesso o cambiare». Il problema sinora non si era mai posto. Il doppio giallo rimediato da Zaniolo (allenatosi ieri regolarmente ma non partito con la squadra) contro la Fiorentina cambia le carte in tavola. Dando un’occhiata a come Mourinho si è comportato sinora, non ci dovrebbero essere dubbi: giocherà Carles Perez. Questo almeno ha detto il lungo pre-stagione. Lo spagnolo, infatti, è stato (quasi) sempre l’alter ego di Nicolò. È accaduto con la Triestina (Perez subentrato al 1’st al posto del nazionale azzurro), il Debrecen (stavolta Zaniolo per l’ex Barça dal 1’st), il Porto (Perez al 68’), il Belenenses (1’st Zaniolo) e il Real Betis (18’st Perez). Con il Siviglia hanno giocato insieme nel finale di gara mentre il giorno della presentazione contro il Raja Casablanca, la volontà di dare spazio a tutti (13 cambi) svilisce la valenza del dato statistico.

MINUTAGGI

Qualcosa è cambiato con le gare ufficiali dove a Trebisonda Perez è entrato al posto di Mkhitaryan (con Zaniolo sostituito però da Reynolds soltanto al 48’st) e all’Olimpico, dove El Shaarawy ha preso il posto di Nicolò al 34’st anche se prima lo spagnolo aveva sostituito Mkhitaryan. Un quadro che non dovrebbe alimentare più di tanto ballottaggi se non fosse per quella frase sibillina buttata lì en passant ieri: «Nel calcio è difficile per una squadra avere solo un modo di giocare, bisogna avere più variabili possibili». Il riferimento è alle due punte. E in quel caso, la Roma dovrebbe cambiare poco perché già adesso difende con il 4-4-2. Quello vicino a Abraham è Pellegrini, mentre in questo caso sarebbe Shomurodov con l’allargamento di Lorenzo e Mkhitaryan. Il Capitano con la Fiorentina, nel momento in cui la squadra è rimasta in 10, ha giocato interno di destra, ricevendo i complimenti del tecnico. Era però una posizione diversa da quella di esterno del 4-2-3-1 o da quella a volte occupata nel tridente del 4-3-3 in Nazionale.

USCITE FERME

Dal campo al mercato dove vige ancora uno stallo alla voce uscite. Le squadre interessate a Olsen hanno fatto al momento un passo indietro. Soprattutto lo Sheffield United che avendo ceduto Rosmdale all’Arsenal aveva virato proprio sullo svedese. Gli altri esuberi sono fermi sulle richieste di una buonuscita che la Roma non intende concedere. Pastore e Fazio (che ha dato mandato ai legali di chiedere il reintegro in prima squadra) un anno di contratto, Nzonzi 1,5 milioni. Diramato infine il calendario della Conference League: all’Olimpico la Roma giocherà sempre alle ore 21 il 16 settembre (Cska Sofia) più il 4 (Bodo-Glimt) e il 25 novembre (Zorya Luhansk). In trasferta, invece, alle ore 18,45 in Ucraina (30 settembre), in Norvegia (21 ottobre) e in Bulgaria (9 dicembre).