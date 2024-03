Verona-Milan 1-3: segnano Theo Hernandez, Pulisic e Chukwueze. La Juventus scivola a -3

Terzo successo di fila (il quinto se si conta anche l’Europa League) del Milan, che batte 3-1 il Verona al Bentegodi e vola a +3 dalla Juventus, consolidando il secondo posto. Segnale di come i rossoneri stiano affrontando con serenità l’indagine della Procura di Milano sul cambio di proprietà, datato 2022, da Elliott a RedBird. Il Diavolo inizia subito bene, sfiorando il gol con Tomori al 4’, ma l’inglese non trova l’impatto giusto sul pallone nel cross di Theo Hernandez su punizione.

Joe Barone colpito da malore, trasportato d'urgenza in ospedale: Atalanta-Fiorentina rinviata

I rossoneri sfiorano ancora il vantaggio con Okafor, che centra la traversa dopo il tocco di Montipò. Che si salva qualche minuto dopo anche sul tiro di Pulisic, con il pallone che per la seconda volta finisce sulla traversa. Insomma, il Milan sembra non temere nulla e dopo aver rischiato su un diagonale di Noslin (finito sul fondo) va alla caccia del vantaggio con due contropiedi non andati, però, a buon fine. Il gol è solo questione di tempo e arriva pochi istanti prima dell’intervallo. Siamo al 44’: Theo Hernandez scappa sulla sinistra, vince due rimpalli e con un tocco preciso insacca.

Il francese esulta e ha un battibecco con il team manager del Verona, che crede sia un’esultanza provocatoria verso la Curva gialloblù, venendo ammonito. Era in diffida e sarà squalificato per la trasferta di Firenze del 30 marzo.

Nella ripresa arriva subito il 2-0. Bruttissimo errore di Dawidowicz, che si fa soffiare il pallone da Okafor, lo svizzero si invola verso l’area avversaria, Montipò respinge, Pulisic anticipa Cabal e appoggia in rete. Però, come ha già dimostrato nelle ultime gare, il Verona non muore mai e accorcia le distanze con un super gol di Noslin, che approfitta di un’incertezza di Loftus-Cheek. È solo un lampo. Perché prima Rafael Leao si divora la terza rete, poi è Chukwueze a chiudere con il tris.