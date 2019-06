Italia, Di Biagio: «Reagire così è da grandissima squadra»

Di Biagio promuove l'Italia del debutto nell'Europeo Under 21. «Reagire dopo una mezz'ora così è da grandissima squadra, ribaltare una situazione così contro la Spagna non è semplice, quindi complimenti», spiega il ct azzurro dopo la vittoria contro la Spagna. «Eravamo un pò contratti - ha detto - non riuscivamo a trovare le linee di gioco, avevamo preparato il rombo, poi siamo passati al 4-3-3, abbiamo alzato il ritmo e riconosciuto il nostro modo di giocare. La prima gara è sempre la più complicata, c'era tanta tensione ed eravamo contro la Spagna. Sbagliavamo la prima costruzione non riuscivamo a fare tre passaggi. Ma la squadra ha dato tutto e quando una squadra dà tutto in campo i risultati arrivano». Ultimo aggiornamento: 00:48





© RIPRODUZIONE RISERVATA