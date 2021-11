Italia, Di Biagio: «Da anni Cataldi è il più bravo. Deve essere solo più sfacciato»

E’ euforico Gigi Di Biagio (foto Ansa) per la prima convocazione in nazionale di Danilo Cataldi. Per l’ex giocatore di Roma e Inter ed ex tecnico Under 21, questa è una soddisfazione doppia e immensa.



Di Biagio, lei con Cataldi vinse il bronzo europeo con l’Under nel 2017: orgoglioso?

«Il merito è suo. È tra i più bravi che ci siano in circolazione, e non da adesso ma da anni».

E come mai solo ora?

«Già quando era con me faceva ottime cose in azzurro e con la Lazio. C’era Conte, poi, alla guida dell’Italia, lo seguiva e non faceva che chiedermi di Danilo, poi però si è un po’ perso, ma ora deve e può fare la differenza»

Crede sia giunto alla maturità?

«Dipende da lui, deve capire che la chiamata di Mancini è il punto di partenza e non di arrivo, ma lui lo sa. Per me è tra i più forti a centrocampo, può fare tutto, regista e mezzala. Non gli manca nulla: tecnica, forza e tiro. Deve solo essere più sfacciato e presuntuoso, se fa questo step, non lo ferma nessuno»

Sarri ha dato una bella spinta.

«Non ci sono dubbi, vado spesso a vedere i suoi allenamenti, ho parlato con Maurizio e di Danilo mi ha sempre riferito cose incredibili. E ora sta raccogliendo i frutti del suo lavoro».

L’ultimo consiglio?

«Non ne ha bisogno, Danilo sa quello che deve fare. Ora non si deve fermare, anzi mai come ora è il momento di alzare l’asticella e far vedere quanto è bravo. Molto più di quello che si pensa. Per la nazionale e per la Lazio».