Ufficiale Lazio Women: presa Vigliucci dalla Roma. Catini sogna un ultimo colpo

La Lazio Women non si ferma. Nel tardo pomeriggio è arrivata un’altra ufficialità. Si tratta di Chiara Vigliucci, classe 2001 strappata alla Roma. Dopo averla affrontata lo scorso 12 dicembre nel derby perso dalle biancocelesti, la società ha sottratto il giovane terzino alle cugine giallorosse. Vigliucci arriva con la formula del prestito fino al termine della stagione corrente. La classe 2001 cercava più spazio rispetto alle tre presenze stagionali con la Roma e alla fine ha ceduto alla corte del direttore Bianchessi e i suoi collaboratori.

Lazio Women, mercato quasi chiuso: Catini sogna un altro colpo

Chiara Vigliucci chiude temporaneamente un mercato di rifondazione da parte della Lazio Women. Il primo colpo è stato l’attaccante Ogonna Chukwudi che ha già esordito in campionato. Sempre nel reparto avanzato è arrivata Johanne Fridlund. A centrocampo mister Massimiliano Catini ha accolto gli arrivi di Giulia Ferrandi e Chloé Le Franc, mentre in difesa dopo Chiara Groff per il centro ecco appunto Chiara Vigliucci per la fascia. Confermati i 6 acquisti promessi dopo le altrettante rescissioni contrattuali. Finita qui? Quasi. La società ha in mente una sorpresa. L’addio forzato di Adriana Martin per gravi problemi familiari ha colpito molto lo spogliatoio biancoceleste. Catini ha perso una leader e per questo motivo non è da escludere che entro la fine del mercato non venga fatto un tentativo per una calciatrice di valore simile per rendere possibile il difficile obiettivo salvezza. Quest’ultima dista 9 punti, ma la Lazio Women non vuole smettere di crederci come richiesto fin dalla ripresa del 28 dicembre da Catini alle sue calciatrici.