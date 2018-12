Uefa, Uva: «Terza coppa dal 2021 con la settima classificata in Serie A»

«La terza competizione europea partirà dal 2021, aumenterà la partecipazione delle piccole federazioni, ed è rivolta anche a quelle piccole federazioni che rimanevano escluse dal novero delle 80 che facevano la fase finale di Champions League ed Europa League». Parla così dell'introduzione della nuova competizione il vicepresidente dell'Uefa, Michele Uva. «La terza coppa non aumenta le partite per ogni singolo club ma ci saranno più club coinvolti. È chiaro che i giocatori vanno tutelati, andrà studiato il calendario ma non ci sono più partite bensì partite per altre 16 squadre -prosegue l'ex dg della Figc ospite di 'Radio anch'io Sport' su Rai Radio1- La terza coppa partirà e con grande soddisfazione dei club, della Uefa e del pubblico a partire dal 2021. In Europa League 2 ci sarà la settima squadra italiana». E sulla 'Super-Champions' conclude: «Fino al 2024 il format continuerà ad essere questo, vedremo se nel ciclo 2021-24 ci saranno piccole modifiche. C'è un tavolo strategico in cui si studia tutto quello che serve per migliorare la fruibilità del calcio per decine di milioni di tifosi, la centralità sono i tifosi: godere il calcio nel miglior modo possibile sempre con grande tutela dei campionati nazionali».

