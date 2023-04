La Totti Soccer School annuncia la collaborazione con l'Honey Soccer City

La scuola calcio fondata da Francesco Totti e gestita dal fratello Riccardo, scommette sui giovani. Attraverso un comunicato diffuso sulla pagina Facebook, la società dell’ex campione della Roma ha ufficializzato l’accordo con la scuola calcio Honey Soccer City per la ricerca di giovani da lanciare nel calcio che conta: «A spegnere ogni tipo d’illazione, la nostra società fortifica il proprio impegno nel territorio per la valorizzazione e la crescita dei ragazzi e dei giovani che si avvicinano alla nostra Società. Comunica altresì, che per dare seguito ad un progetto di crescita importante, del nostro Settore Giovanile, stringe una sinergia sportiva e d’intenti con l’Honey Soccer City. Il nostro Direttore Generale Claudio D’Ulisse, figura di riferimento nel panorama formativo del Calcio Giovanile ha da subito condiviso le idee con Dario Teofani DT dell’Honey e Tecnico di riferimento del nostro Territorio. L’obiettivo condiviso è la valorizzazione dei giovani calciatori nelle categorie Elitè e Regionali. Quest’unione d’intenti conferma la scelta di entrambe le società di dare seguito ad un lavoro proficuo che è stato già svolto negli anni passati. Con un occhio vigile alle rispettive scuole calcio che continueranno il loro individuale percorso, con la specifica lente d’ingrandimento alla pre-agonistica serbatoio naturale delle categorie succitate. Convinti come siamo di aver creato un polo d’avanguardia nel territorio, continueremo a lavorare in una sinergia fatta di competenze, serietà, idee per il futuro e, soprattutto, passione per il calcio e per i giovani che interagiranno nei nostri centri sportivi».