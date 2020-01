Il Torino sale al 7° posto: Bologna sconfitto grazie a una rete di Berenguer

Sofferta vittoria del Torino che sconfigge in casa per 1-0 il Bologna conquistando tre punti fondamentali nella corsa a un posto in Europa League. I granata salgono al settimo posto a quota 27, a soli due punti dal Cagliari, mentre i felsinei restano fermi al 12° posto con 23 punti. A decidere il match il gol dopo 11 minuti di Berenguer alla prima vera azione d'attacco dei padroni di casa. Belotti riceve sotto misura, trova l'assist per il numero 21 granata a centro area e tocco morbido vincente dello spagnolo che spiazza Skorupski. Al 39' granata vicini al raddoppio con Verdi che coglie il palo esterno su un tiro a giro di sinistro. Nella ripresa salgono in cattedra i rossoblù che vanno vicini al pari con Palacio in due occasioni nei primi minuti. All'8' colpisce il palo con un colpo di testa su angolo di Sansono e 4 minuti più tardi l'argentino solo davanti a Sirigu sciupa tutto calciando a lato. Nel finale di partita, al 43', l'ultima chance degli ospiti ancora per il 'Trenzà che si presenta davanti a Sirigu che gli blocca la conclusione festeggiando nel migliore dei modi il suo 33° compleanno.

