Torino, Verdi si presenta: «Convinto da Mazzarri, i granata un nuovo inizio»

L'uomo giusto per il salto di qualità del Torino. Simone Verdi è stato il grande colpo del mercato, il calciatore più pagato della storia per il club granata, voluto fortemente da Mazzarri per alzare il tasso tecnico dell'attacco. «Una trattativa logorante per alcuni versi, conclusa all'ultima ora - conferma l'attaccante a Torino Channel -. L'insistenza di mister Mazzarri e della società, che mi hanno fortemente voluto, mi ha convinto a tornare». Venticinque i milioni, bonus compresi, dell'affare Verdi, che proprio in granata ha mosso i primi passi da professionista nella stagione 2011/12. «Vero, è un ritorno, ma per me è come un nuovo inizio. Sono cambiate tante cose, il Toro ha fatto enormi passi avanti e io sono cresciuto, sono cambiato come ragazzo e come uomo». Verdi indosserà la maglia numero 24, dato che «il 9 era di capitan Belotti e il 10 non è libero», indossato dallo spagnolo Iago Falque. Che proprio oggi è tornato a lavorare in gruppo, insieme a Edera, dopo l'infortunio del 25 luglio alla caviglia. Un'ottima notizia per Mazzarri dopo quelle arrivate dal mercato.

