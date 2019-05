Torino, Moretti si ritira, l'addio dopo 600 gare in A

Emiliano Moretti lascia il calcio giocato dopo vent'anni da professionista e 600 partite in serie A. A dare l'annuncio è stato il giocatore, 38 anni il prossimo 11 giugno, in una conferenza stampa col presidente Urbano Cairo e Walter Mazzarri. «È il momento giusto», dice commuovendosi il difensore, al Torino da sei stagioni dopo aver indossato le maglie di Fiorentina, Juve, Modena, Bologna, Valencia e Genoa. Moretti non lascerà però il Torino, di cui diventerà un dirigente.





