​Bologna, la Figc apre un procedimento contro Thiago Motta: nel mirino le parole dopo il pari di Lecce

Ha fatto discutere il calcio di rigore assegnato ieri al Lecce durante il match casalingo contro il Bologna. L'arbitro Doveri aveva assegnato nove minuti di recupero ma ha lasciato giocare ben oltre, e al 100' è arrivato il cross che ha provocato il fallo in area di Calafiori su Falcone. Dal dischetto Piccoli ha fissato il punteggio sull 1-1.

Lecce-Bologna, furia Thiago Motta contro l'arbitro: «Nasca e il Var ne hanno combinata un'altra»

Nell'immediato post partita l'allenatore del Bologna Thiago Motta ha usato parole molto dure verso il direttore di gara e soprattutto il Var Nasca e oggi la procura federale della Federcalcio ha aperto un procedimento nei confronti del tecnico rossoblù per dichiarazioni lesive. Proprio come aveva fatto sabato nei confronti di José Mourinho, che aveva criticato in conferenza stampa, alla vigilia del match contro il Sassuolo, l'arbitro Marcenaro.