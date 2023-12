Lecce-Bologna, furia Thiago Motta contro l'arbitro: «Nasca e il Var ne hanno combinata un'altra»

Furia Thiago Motta. Il tecnico del Bologna si è visto rimontare in extremis dal Lecce nel lunch match della 14esima giornata di Serie A. L'ex centrocampista dell'Inter aveva sbloccato l'incontro grazie alla bella punizione di Lykogiannis, ma all'ultimo respiro, sugli sviluppi di un calcio piazzato, Calafiori ha strattonato in area Falcone e l'arbitro Doveri, dopo un richiamo del Var, ha assegnato un calcio di rigore al Lecce, poi trasformato da Piccoli.

«Non sono neanche sorpreso», ha detto Thiago Motta nell'immediato post partita, «Così perde il nostro calcio.

Mi sorprende Doveri e mi sorprende che mi dica che si è perso tempo, la mia squadra non perde tempo, gioca sempre. Frustrazione enorme, abbiamo fatto una grandissima gara e meritato di vincere. Gli episodi la cambiano. Doveri ha fatto giocare, doveva finire prima la partita. Abbiamo dato la possibilità al Var Nasca di combinare un'altra volta il suo. Me lo ricordo da Spezia-Lazio, a Torino ha dato l'ok per continuare a giocare. Bene. E sento anche dire che è uno dei migliori al Var. Non ha una telecamera, ha un'arma in mano. E oggi stava aspettando il momento. Contro la Juve non ha richiamato l'arbitro, oggi sì. La partita doveva finire prima, era già finita. I miei ragazzi non se lo meritano».

Nel mirino del tecnico rossoblù c'è quindi la decisione di Doveri di lasciare giocare oltre i 9 minuti di recupero, con il fischio che è arrivato al 100' minuto.