Stramaccioni: «In Iran il calcio è stupendo, ma senza essere pagato rischiavo la squalifica»

L’ingaggio era di un milione e mezzo per due stagioni, ma di quei soldi ne ha visti ben pochi. Andrea Stramaccioni è rientrato ieri in Italia, dopo l’addio all’Esteghlal di Teheran lasciata in vetta alla classifica. L’Iran è un paese sotto sanzione economica internazionale e usare i normali canali bancari era impossibile. Il club poteva usare il fondo che i club che disputano la Champions (anche quella asiatica) devono detenere, ma niente. Dopo un bel 5-0 contro il Sanat Naft niente più soldi.«Al Panathinaikos arrivarono a pagare anche con sei mesi di ritardo, ma qui il problema è di irregolarità formale».«Non posso entrare nel dettaglio. C’è un’inchiesta e ci sarà un processo».«Dal momento che la Fifa ha giudicato sospeso il mio contratto non potevo più lavorare. Rischiavo la squalifica».«Mio malgrado questa cosa è andata oltre qualsiasi forma di sport. Il background politico era inimmaginabile».«È stata un’escalation di episodi. L’Esteghlal è una delle due grandi squadre statali, il suo tifo è sterminato. Parliamo di trenta milioni di persone in tutta l’Asia».«Sì, trenta milioni. Non esagero. E ci sono cinquantasette mila abbonati. Sono anche voti. Il Ministro nomina il presidente e cinque membri del board. Sono politici, che non sanno di sport e di calcio».«Sì, ma sono episodi che non c’entrano con l’addio. Per esempio, alla prima partita con centomila persone allo stadio mi tolsero l’interprete...»«Evidentemente non stavo simpatico a tutti. Succede».«Non sarò ipocrita. Visto che in estate non si è concretizzato un discorso con un club italiano, ho deciso di andare. Ho 43 anni e voglio allenare. E poi, mi creda, l’avventura era affascinante».«Una tifoseria immensa, calda. Stadi sempre pieni, la Champions. Un’atmosfera che mi ricordava quella nostra degli anni Ottanta. Pensi, all’inizio ho portato giù anche moglie e figli e i tifosi mi hanno voluto bene anche per questo. Bellissima città dove si vive e si mangia bene».«Confermo. Non ho mai fatto tante foto con donne tifose come lì. In Iran il calcio è una valvola di sfogo sociale. I biglietti costano 4-5 euro e c’è un entusiasmo enorme».«E a me sanguina il cuore. Io sono classe ‘76 come Francesco e nei miei sei anni nelle giovanili giallorosse sono cresciuto accanto a lui, a Vito Scala, a Daniele. Dicono: normale ricambio generazionale. Rispondo: ok. Ma il cuore mi sanguina ugualmente. Certe cose poi le capiamo bene solo a Roma. Come non capivano quando da Bologna, dove giocavo, la domenica prendevo il treno per essere all’Olimpico a tifare la squadra di Mazzone».«Così però mi stuzzica nel vivo. Il lavoro di Bruno Conti era unico. So che è tornato. Forse qualcuno si è accorto di quanto valeva quando è andato via...».Come in Iran con Stramaccioni.