La Spagna si allena senza scarpini prima della partita con la Georgia

Venerdì 8 Settembre 2023, 13:50 - Ultimo aggiornamento: 13:54

La nazionale spagnola è ora al completo, non manca nessuno: a parte gli scarpini e i guanti dei portieri". Comincia con una battuta l'articolo di "Marca" che racconta la disavventura della Spagna prima della partita con la Georgia. A Tbilisi non è infatti arrivato il materiale tecnico per questo De la Fuente, nell'allenamento della vigilia, ha allenato i suoi giocatori senza scarpini e guanti (per i portieri) per una inedita sessione "minimal". Le trasferte in Georgia per la Spagna offrono sempre qualche spunto curioso. Due anni fa, a marzo e in piena pandemia, un black-out costrinse Luis Enrique a interrompere la sessione di allenamento a metà e i giocatori a fare la doccia al buio prima di tornare in hotel. Il tabellone delle partite delle qualificazioni a Euro 2024