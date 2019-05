Spagna, mistero Luis Enrique: assente con Malta salta anche Far Oer e Svezia

Assente per motivi familiari alla vigilia della partita di qualificazione per Euro 2020 contro Malta dello scorso 26 marzo, il ct della nazionale spagnola Luis Enrique non sarà in panchina nemmeno per i due prossimi appuntamenti di giugno con Isole Far Oer e Svezia, quando la squadra sarà affidata al suo vice Moreno. Ad annunciarlo la federcalcio spagnola che, attraverso il direttore sportivo Josè Francisco Molina, ribadiscono «supporto e fiducia» all'asturiano, sottolineando che la RFEF «non ha mai considerato che Luis Enrique lasci la nazionale». «Luis Enrique non poteva essere qui oggi per la stessa ragione per cui ha dovuto lasciare la concentrazione a Malta - le parole di Molina - Né sarà nelle due partite di qualificazione. Il suo impegno con la RFEF è totale e reciproco, non c'è alcun dubbio su questo e speriamo di averlo come allenatore per molto tempo».





