Mistero sorteggi Champions, spunta per errore il Manchester United

Manchester United? No, non è possibile. Imbarazzo durante il sorteggio degli ottavi di Champions League. Ma cosa è successo a Nyon? L'errore durante la cerimonia con Arshavin ambasciatore è stato subito individuato dal segretario Uefa Marchetti. Dall’urna è infatti uscita la sfida tra Villarreal e Manchester United, ma i due team si erano già incontrati nel girone. Dunque il foglietto è stato immediatamente messo da parte dall'ex attaccante dell'Arsenal visibilmente imbarazzato. Un problema con le palline visto che la squadra spagnola e quella inglese avevano gia' partecipato nello stesso gruppo alla fase eliminatoria.

Sorteggi Champions League, ecco gli ottavi

It definitely looks like #mufc’s ball - in the second pot from the right, back row - was not included in the Atletico Madrid draw. pic.twitter.com/ubxQHdjkQV

— Mark Critchley (@mjcritchley) December 13, 2021