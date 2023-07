Venerdì 21 Luglio 2023, 07:31

Corsa contro il tempo, dopo qualche scintilla fra Sarri e Lotito, mercoledì notte al telefono. Ieri mattina l'uomo mercato Picchioni è stato richiamato dalle Dolomiti nella talent room di Formello. Il patron ha lavorato tutto il giorno al suo fianco, deve sbloccare subito un colpo, anche perché ha preannunciato una toccata e fuga dopodomani sera in ritiro (in mezzo a due riunioni sui diritti tv a Milano) per esibire la nuova rosa della Lazio. Non può presentarsi senza un volto nuovo, i tifosi lo attendono al varco. Insieme a Sarri, che aspettava già oggi Castellanos, ma ieri a Madrid non è stato completato il visto: c'è uno dei suoi agenti in Argentina per snellire l'iter burocratico, ma ancora il "Taty" non riesce a raggiungere le Tre Cime di Lavaredo.

ZIELINSKI ASPETTA MAU

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Siamo a un mese dall'inizio del campionato, ma solo mercoledìha rialzato il telefono con Cairo e De Laurentiis perché la strategia d'attesa non stava funzionando ormai da venerdì scorso. L'assalto aè ripartito, ma serve un ultimo sforzo economico. La buona notizia è che il Torino ha bloccato Tameze, la cattiva è che chiede ancora 25 milioni, ma a 20 coi bonus si può chiudere presto. Lotito aveva provato a dire a Sarri di spostare le mire su, ha trovato il solito muro. L'unica alternativa è Torreira, ma convengono di più l'età e l'ingaggio del regista italiano. Il presidente ieri si è rimesso pure a caccia dell'esterno: il Sassuolo chiede ancora la luna per, ecco l'accelerata per, preferito da Sarri a Karlsson. Oltretutto l'inglese può arrivare in prestito con obbligo di riscatto e questo permetterebbe di mantenere 20 milioni fuori dal budget totale di 60 o poco più. Bisogna anche accelerare sulle uscite (almeno Cancellieri, Basic e Akpa Akpro) in questo senso. Sicuramente un impulso a questa svolta la stando anche la prima rata (sono 2) incassata dei 40 milioni netti di Milinkovic (plusvalenza di circa 39,3 milioni, più altri 7 di risparmio dell'ammortamento e dell'ingaggio lordo), che ha liberato lo slot da extracomunitario. Il suo erede indicato è Zielinski, ma Lotito ha deciso di rimandare più avanti l'affondo perché De Laurentiis al momento è fermo sui 30 milioni per il polacco. Sarri ieri sera lo ha chiamato di nuovo, il 29enne sta aspettando la Lazio. Resta dietro Samardzic, c'è stato un contatto con l'entourage perché a Mau piace, ma ci sono dubbi sul suo cambio di passo. Improvvisi rumors su Sabitzer, nel mirino di Mourinho. In standby Luca Pellegrini, è stato sondato Doig, la Lazio si sta muovendo su un altro terzino rimasto nascosto. Manca la risposta della Ternana all'offerta di 2 milioni per Corrado, che comunque verrebbe girato altrove in prestito.