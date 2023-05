Scontri a Budapest, feriti tre tifosi del Siviglia: arrestati sette ultras polacchi

Scontri a Budapest prima della finale di Europa League tra Roma e Siviglia. Sette tifosi polacchi sono stati arrestati. Nei giorni scorsi era circolata la notizia che gli ultras dello Slask Wroclaw preparavano una spedizione in Ungheria in occasione della finale di EL, perché da una decina di anni sono protagonisti di scontri con la tifoseria andalusa. Nel 2015 aggredirono i tifosi del Siviglia a Manchester, prima di una partita di Coppa con il City.

31.05.2023, Sevilla🇪🇸 - Roma🇮🇹 in Budapest🇭🇺, Small groups of 7-8 from Slask Wroclaw around Sevilla fan zone https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/JOxMPlicFa

— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) May 31, 2023