Serie A, Pasqua: una direzione con il...giallo. Il toto arbitri spinge Banti per Juve-Napoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche il primo turno infrasettimanale del 2018-2019 conferma la tendenza che arbitrare il mercoledì sera, per gli arbitri sembra essere più agevole. Un solo rigore in nove gare, pochi interventi (silenti) della Var e polemiche contenute tutte in una sola gara, quella di martedì sera. Ieri, l'incontro più difficile da tenere in mano è stato Genoa-Chievo, nel quale Pasqua, ha tirato fuori otto cartellini gialli, di cui ben cinque nella prima mezzora. Gioco duro, qualche fallo cattivello e anche il direttore di gara di Tivoli si mette in linea con le due squadre, non risparmiando ammonizioni a nessuno. Piuttosto, su intervento in area ai danni di Piatek, che Pasqua interpreta come una simulazione (il Var non può intervenire perché c'è una valutazione arbitrale) c'è il dubbio che possa in realtà trattarsi di fallo da rigore. A proposito di rigori, aspettando il posticipo di questa sera, sono stati due quelli concessi: a Cagliari Rocchi lo fischia nel recupero (il contatto di Klavan su Defrel viene confermato da Manganiello) mentre molta contestazione c'è stata martedì sera in Inter-Fiorentina. Mazzoleni, su suggerimento di Irrati (che il toto-arbitri dà all'Olimpico sabato pomeriggio per il derby Lazio-Roma e che a San Siro era davanti alla Var) fischia quello che in tempi di no-var sarebbe stato considerato un rigorino. Hanno però inciso, le parole di Nicchi nel post Inter-Parma, la gara del gomito-coscia di Dimarco. Le colpe di Mazzoleni, sono invece altre, e riguardano la mancata seconda ammonizione ad Asamoah, che avrebbe portato all'espulsione dell'interista per un fallo su Chiesa sicuramente da giallo, che sarebbe stato il secondo nel giro di cinque minuti. A Udine, Maresca riceve tre volte il silent-check del Var Chiffi sui gol, mentre a Torino, la Juve protesta per un fallo di Dzemaili su Cancelo sul 2-0. Come a di Mariani non è revisionabile dal Var. Ieri, Rizzoli ha impiegato i due arbitri top della squadra (o almeno considerati tali), ovvero Rocchi e Orsato (mandato a Bergamo...): segnale, forse, che nessuno dei due farà gli straordinari sabato nel big match Juventus-Napoli che il toto-arbitri assegna a Banti. Rizzoli, però, non è nuovo a sorprese e chissà che non proponga un nome diverso. Difficile, che possa essere quello di Valeri, soprattutto dopo la strigliata pubblica post Udinese-Torino.