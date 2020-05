© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se il pallone non vede l’ora di rotolare, l’unita di misura, l’unica plausibile per il governo, resta quella legata alla curva dei contagi. Ed e’ qui che si giocano i supplementari di una partita che, alla fine, dovrebbe portare alla ripresa del campionato. Da Palazzo Chigi i toni sono più morbidi. «Se riparte l’Italia riparte anche il calcio» ha detto ieri il Ministro Spadafora. La serie A vuole una data. Finora non ne ha mai avuta una certa. Anche il protocollo per gli allenamenti è stato ufficializzato ieri dopo il via libera del 18. Di fatto si è persa un’altra settimana. Ecco perché il calcio resta prudente. «L’ottimismo a parole non è stato tradotto in fatti» ammonisce qualche presidente di A. Il tempo stringe e una paura da sempre attanaglia tutti: lo sgambetto sulla linea del traguardo. Quando si ricomincia?IL 28 MAGGIOIl 28 calcio e governo si siederanno attorno ad un tavolo per discuterne. La Lega ha indicato a maggioranza (16 club su 20) il 13 giugno. Gli altri 4 puntano al 20. Il ministro Spadafora, che finora non l’ha mai data vinta al calcio, vuole indicarne una sua. Il “piccolo Conte”, come diversi presidenti hanno cominciato a chiamarlo per il suo presenzialismo in tv ogni volta che deve comunicare una decisione, ha aperto uno spiraglio ma non ha mai spalancato la porta. Più di qualcuno è convinto che il ministro possa indicare luglio. Sarebbe una mazzata per la serie A che non riuscirebbe a giocare le 12 giornate più i recuperi. Non è casuale nemmeno il giorno 28 scelto per l’incontro. Difficilmente, nonostante i proclami fatti potrà uscire una data certa. Spadafora ha sempre indicato la curva dei contagi come direttrice da seguire. Bene, ma le regioni comunicheranno i dati solo il giorno seguente: il 29. E’ tornata in discussione anche la possibilità di potersi spostare tra regioni dopo il 2 giugno. Così come la questione quarantena. Alla fine giovedì non è più andata in discussione la proposta di ridurre l’isolamento a 7 giorni ed è rimasta di 14. I segnali continuano ad essere contrastanti. E non è un caso che il presidente Gravina abbia pronti sia il piano B (play-off a fasce) e il piano C (classifica congelata se non si gioca).Intanto si lavora ai protocollo per tornare in campo. Ieri riunione tra i club per limare il documento per le partite e le trasferte. Tolti alcuni errori come “il divieto di protestare con l’arbitro”. Anche normalmente non è possibile farlo. Così come i numeri delle presenze. Grosse frizioni. Il testo indica 300. Più di qualcuno vuole allargare il numero. E sempre ieri è stato messo a punto il protocollo sanitario per il campionato. È stata indicata la quarantena di 14 giorni ma si lavorerà per toglierla definitivamente. La serie A punta sul fatto che dal 3 giugno non sarà più necessaria per i cittadini in entrata e quindi che sarà tolta anche per i calciatori. Di sicuro non ci sarà più l’obbligo di fare tamponi. Si procederà sono con i test sierologici a immunofluorescenza. La palla è nelle mani del governo, la serie A spera che venga rimessa al centro del campo e non che sia spazzata di nuovo in tribuna.