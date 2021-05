Covid, bollettino oggi 28 maggio, a Latina 30 nuovi casi (+2)

Due casi più di ieri. E' stabile la situazione dei nuovi casi di contagio al coronavirus in provincia di Latina. Il bollettino della Asl Latina di oggi, 28 maggio, informa che i nuovi casi in provincia nelle ultime 24 ore sono stati 30 (+2 rispetto a ieri). Salgono a 12 i casi da Aprilia (+5), città con più contagi in provincia. Scendono a 2 quelli nel capoluogo (-2). Si registrano 6 nuovi casi a Fondi (+4) e 3 a Sabaudia (+2).

Questa la mappa completa dei nuovi casi in provncia di Latina:



Tre i ricoveri al Goretti nelle ultime 24 ore, mentre sono 263 le persone guarite.

Le vaccinazioni

Le somministrazioni nelle ultime 24 ore sono state 4899. Oggi, 28 maggio, alle ore 14 sono già 3.141. Questa la situazione complessiva:



Come si vede sono oramai 70 mila le persone che hanno completato il ciclo di vaccinazioni anticovid in provincia di Latina.

Ultimo aggiornamento: 14:13

