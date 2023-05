La leadership al femminile è protagonista al Festival dell'Economia di Trento

Tutto pronto per il Festival dell'Economia di Trento. Quota rosa protagoniste: tante donne leader in economia, politica, università, ricerca, istituzioni e cultura saranno protagoniste a Trento dal 25 al 28 maggio nella la 18esima edizione del Festival dell’Economia di Trento intitolata «Il futuro del futuro. Le sfide di un mondo nuovo» che vede per il secondo anno il Gruppo 24 ORE insieme a Trentino Marketing nel ruolo di organizzatori per conto della Provincia Autonoma di Trento e con il contributo del Comune di Trento e dell’Università di Trento.

Gli ospiti, gli eventi e le discussioni

Nel parterre di relatori del Festival spicca, infatti, una numerosa e qualificata presenza femminile che rende concreto l’impegno di allargare la rappresentanza in rosa al Festival, annunciato alla fine della scorsa edizione dal Gruppo 24 ORE. Dal Premio Nobel Tawakkul Karman a Samantha Cristoforetti, da Giorgia Meloni ed Elly Schlein, da Emma Marcegaglia a Paola Severino, da Diana Bracco a Giovanna Melandri, da Noemi a Miriam Leone e a tantissime altre, il Festival dell’Economia di Trento è ricchissimo di donne protagoniste assolute nei rispettivi settori. Tra i panel che vedranno le donne come speaker, oltre agli interventi del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni (26 maggio), del segretario del Partito Democratico Elly Schlein (25 maggio) e delle Ministre Bernini, Casellati, Locatelli, Santanchè, sono numerosi i panel in cui interverranno donne giunte ai vertici di aziende e istituzioni.

Tra le rappresentanti delle Istituzioni nazionali e internazionali da segnalare: Gelsomina Vigliotti, vicepresidente BEI – Banca Europea per gli Investimenti e presidente FEI- Fondo Europeo per gli investimenti , che sabato 27 maggio interverrà nel panel “L’economia circolare nuova frontiera della competitività italiana”;

la neo vicesegretario generale Ocse - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico Fabrizia Lapecorella, che giovedì 25 maggio parlerà de “Gli aiuti di stato americani alle imprese e la reazione europea” insieme a Maristella Vicini, CEO dell’ISEA Istituto di Studi per l’Economia Applicata;

la vicepresidente della Corte costituzionale Daria de Pretis, che insieme alla direttrice centrale Istat Linda Laura Sabbadini domenica 28 maggio discuterà di “Nuovi modelli di collaborazione tra il pubblico e il terzo settore”;

la Presidente ANCE-Associazione Nazionale Costruttori Edili Federica Brancaccio, prima donna alla guida dell'Associazione dei costruttori, il 26 maggio discuterà di ostacoli e opportunità del Pnrr insieme a Dario Scannapieco, amministratore delegato CDP, e Marco Venturelli, segretario generale Confcooperative;

lo stesso giorno la presidente di Borsa Italiana e partner di Linklaters Claudia Parzani si confronterà con Carlo Pesenti, amministratore delegato Italmobiliare, sul tema “Il valore della sostenibilità per le medie imprese del Made in Italy”.

Per Confindustria saranno a Trento Katia Da Ros, Vicepresidente Confindustria Ambiente Sostenibilità Cultura, e la Direttrice Generale Francesca Mariotti.

Sul fronte professioni il 25 maggio la vicepresidente del Consiglio Nazionale Forense Patrizia Corona si confronterà su “Studi professionali e nuove tecnologie” con la presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti di Treviso Camilla Menini e il presidente di Confprofessioni Gaetano Stella.

Sempre il 25 maggio Paola Severino, Vicepresidente Università Luiss Guido Carli, interverrà sull’impatto dell’intelligenza artificiale sulla professione di avvocato.

Tra le economiste spiccano Maria Savona, University of Sussex e Università Luiss Guido Carli, Daria Taglioni, research manager The World Bank, Maria Demertzis, Vicedirettore Bruegel, Lucrezia Reichlin, London Business School, Giovanna Melandri, Presidente di Human Foundation, Marina Brogi, Università di Roma La Sapienza, Marta Dassù, Aspen Institute, Rita D’Ecclesia, Professor of Quantitative Finance all’Università La Sapienza di Roma, Veronica De Romanis, Università Luiss Guido Carli.

Dal mondo accademico presente a Trento anche la rettrice Politecnico di Milano Donatella Sciuto, oltre alla Prorettrice Vicaria Paola Iamiceli e alla prorettrice Paola Venuti, dell'Università di Trento.

Tra le imprenditrici e le manager da segnalare il 25 maggio l’intervento di Emma Marcegaglia, di Melissa Ferretti Peretti, Country Manager Google Italy e Vice President Google Italy, che con Roberta Cocco, grande esperta di trasformazione digitale, Università Bocconi e LIUC, discuterà de “L’economia digitale che sta cambiando il mondo del lavoro”.

Il 26 maggio Giovanna Della Posta, CEO Invimit SGR, parlerà di “Città in trasformazione” dove interverrà anche la chief sustainability & innovation officer di Mundys Katia Riva. L’amministratrice delegata di Simest Regina Corradini d’Arienzo, dialogherà di “Sostenibilità, finanza d’impatto e mutualità” con il professore della Harvard University Richard B. Freeman e il segretario generale Fondazione Crt, CEO OGR Torino, Massimo Lapucci.

Mirja Cartia d’Asero, amministratrice delegata Gruppo 24 Ore, venerdì 26 maggio racconterà la sua esperienza di avvocato, imprenditrice e manager nel dialogo con Angelo Perrino “Professione Manager” rivolto ai giovani, per poi intervenire nel panel sulle nuove frontiere dell’editoria digitale insieme al Ceo di Financial Times Group John Ridding.

Parità di genere, inclusione, diversity, inverno demografico sono poi temi al centro di numerosi panel del Festival a partire dall’intervento del Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli che venerdì 26 maggio alle ore 20.30 parlerà di “Progetto di vita, inclusione e lavoro: nuove prospettive, valorizzazione delle persone e ruolo del Terzo settore”.

Di “Un nuovo modello di capitalismo tra sostenibilità e diseguaglianze” discuteranno invece il 25 maggio Aldo Bonomi, fondatore e coordinatore di ricerca Consorzio AASTER, Luigino Bruni, ordinario Lumsa e caposcuola dell’economia civile, Rita D’Ecclesia, Professor of Quantitative Finance all’Università La Sapienza di Roma, Maurizio Gardini, presidente Confcooperative, Marcello Signorelli, Università di Perugia.

A confrontarsi su “Economia civile e sostenibilità sociale” il 27 maggio saranno Carla Barbanti, presidente Confcooperative Habitat Sicilia, Stefano Zamagni, Università di Bologna, Elena Beccalli, Università Cattolica del S. Cuore, Leonardo Becchetti, Università di Roma Tor Vergata, e Nunzio Galantino, presidente Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica. Sul tema caldo dell’Allarme demografia in Italia interverrà il 28 maggio Gian Carlo Blangiardo, ex presidente ISTAT, in dialogo con Laura Zanfrini, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Fondazione ISMU, a cui seguirà la tavola rotonda con Alessandro Rosina, Università Cattolica del S. Cuore, e Stefani Scherer, Università di Trento.

Sempre il 28 maggio si parlerà anche di “Sostenibilità sociale, diversity e inclusione” di cui discuteranno Eleonora Angelini, presidente del consiglio provinciale dei giovani Provincia autonoma di Trento, Gabriella Berloffa, Università di Trento e, Anna Roscio, executive director sales & marketing imprese Intesa Sanpaolo. Tante le donne in primo piano anche nell’ambito del Fuori Festival, la grande novità introdotta nella scorsa edizione con alto gradimento da parte del pubblico più giovane e creativo. Oltre a donne di arte e spettacolo come Noemi, Miriam Leone, Ariete, interverranno tra le altre Francesca Gennai, Vicepresidente Fondazione Franco Demarchi, la giornalista Angela Iantosca, e l’insegnante e scrittrice Mara Rossi che dialogheranno sul tema “Donne che hanno fatto la storia della nostra democrazia”, in programma il 25 maggio. Un tema attualissimo come l’intelligenza artificiale sarà affrontato da Maria Savona, Professoressa presso la Luiss e l’Università del Sussex.

Presentata oggi la 18esima edizione del #festivaleconomiatrento 🐿️

Scopri di più ➡️ https://t.co/3CbAJuSacy



📰 “IL FUTURO DEL FUTURO. Le sfide di un mondo nuovo”

📆 25–28 maggio 2023

📍 Trento pic.twitter.com/aePF4dwcnP — Festival Economia Trento (@economicsfest) April 3, 2023

Nell’incontro “Verso un paese multiculturale” dialogheranno la soprano Mariam Battistelli, l’esperta di inclusione Shata Diallo, Pegah Moshir Pour, Attivista per i diritti umani e digitali, mentre la Presidente di Emergency Rossella Miccio parlerà di “Stati di emergenza e il ruolo del terzo settore”. Infine, nel format “Incontri con l’autore”, ricco programma di presentazioni di libri in diversi punti della città, spicca l’incontro intitolato “Le signore non parlano di soldi. Quanto ci costa la disparità di genere?” con Azzurra Rinaldi, Direttrice della School of Gender Economics presso l’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, Co-founder Equonomics, Le giornaliste Barbara Sgarzi e Manuela Brambati saranno protagoniste del panel “Vino, donne e leadership”, mentre nell’incontro “Domestica e istituzionale: i due volti della violenza sulle donne”, si confronteranno quattro giornaliste di Alley Hoop, la sezione del Sole 24 Ore dedicata alle tematiche femminili: Chiara Di Cristofaro, Simona Rossitto, Livia Zancaner e Silvia Pagliuca.