Scudetto Napoli, la festa al Maradona: passerella d'onore della Fiorentina e coreografia tricolore delle curve

Una nuova giornata di festa, dopo essersi goduti la lunga notte di giovedì: è tutto pronto allo stadio Maradona per Napoli-Fiorentina, il primo match che vede gli azzurri scendere in campo da campioni d'Italia. Una festa che i 50.000 tifosi si preparano a godersi nello stadio ma che centinaia di migliaia di partenopei stanno assaporando da stamattina, nel centro stoico della città e poi anche all'esterno dello stadio con fuochi d'artificio e cori.

Nel Maradona riscaldamento del Napoli con ai bordi del campo ragazzi e ragazze con cartellini ognuno con il nome di un calciatore, che loro tengono dal basso ma che sono tenuti verso l'alto ognuno da un grande pallone volante. Palloni pronti a volare nell'entusiasmo dello stadio che balla alla musica e sventola tante bandiere. Pieni di entusiasmo, tutti con maglie azzurre, pronti a godersi i 90' tutti da festeggiare. Continui i cori dei tifosi che urlano i cognomi dei calciatori azzurri in campo alla lettura della formazione. Grandi urla per Osimhen in campo e per Kvarastskhelia in panchina all'inizio del match.