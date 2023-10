Scommesse, l'agente di Fagioli: «È ludopatico da molto tempo. Si è autodenunciato e si sta curando»

Nicolò Fagioli è stato il primo nome del caso scommesse che sta sconvolgendo il calcio italiano. Il centrocampista della Juventus, a cui si sono aggiunti i nomi di Zaniolo e Tonali, soffre di ludopatia, come confermato dall'agente del giocatore, Marco Giordano, intervistato da Repubblica.

«Noi gli abbiamo subito consigliato di autodenunciarsi e curarsi. Non c'è stata nessuna mala gestione del ragazzo».

«Nicolò è affetto da ludopatia, problema nato quando non eravamo noi gli agenti», ha continuato l'agente, «l’abbiamo preso in estate e, nonostante ciò, abbiamo deciso di non lasciarlo solo. Quindi altro che mala gestione, lo abbiamo aiutato in tutti i modi. E devo dire che si è comportato in maniera esemplare da quando ha firmato con noi».