Sassuolo-Milan, Gattuso: «Un successo che ci rilancia». De Zerbi: «Perdere così può farci solo bene»

Non ne fa un dramma,. "Abbiamo perso, brucia. Ma nulla di più. Abbiamo trovato una squadra in salute, c'è un po' di rammarico per non essere passati in vantaggio nel primo tempo. Ho fatto i complimenti ai giocatori, alcuni forse hanno pagato anche l'importanza della gara. Sono giovani, lo sono anche io. Tatticamente non abbiamo letto molto bene il match".Un ko che cambia gli obiettivi del Sassuolo? "Dobbiamo continuare a fare punti curando l'organizzazione, nessuno ci chiede di arrivare a destra o a sinistra in classifica. Siamo appena partiti e qualche passaggio così fa anche bene. Il Milan ha giocatori di qualità, se li avessimo aspettati avremmo sofferto meno ma è nella nostra mentalità prenderci qualche rischio. Siamo stati un po' troppo frenetici, abbiamo forzato qualche passaggio di troppo. Continuiamo così per arrivare dove vogliamo".invece è soddisfatto. «Vittoria meritata, il Milan sta facendo cose interessanti, Questo successo può rilanciarsi. Se vogliamo diventare una squadra importante dobbiamo dare continuità al nostro gioco. In questo momento la fase difensiva possiamo farla molto meglio, è il nostro punto debole. Ma non è tutto da buttare e la vittoria di oggi ci può dare un po' di tranquillità. Però non basta una vittoria.La pressione c'è, dobbiamo essere bravi a lavorare. Oggi si guardano le classifiche, alla gente non interessano le prestazioni. Io però so come lavora la squadra in settimana. Il responsabile sono io, quando non arrivano i risultati la gente romperà a me le scatole. Suso? Ha caratteristiche diverse da Higuain e deve imparare a conoscerlo meglio. Deve sterzare meno, perché Gonzalo è uno che 'battezza' subito la posizione. Ha un bel piede e visione di gioco. Può essere un valore aggiunto, per fare gol e far fare gol a Higuain»