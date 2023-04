Abraham infortunato, problema alla spalla durante Feyenoord-Roma: entra Belotti

Roma colpita da una maledizione durante l'andata dei quarti di finale di Europa League. Dopo aver perso Dybala dopo soli 24 minuti, al 56esimo della ripresa si arrende anche Tammy Abraham. In seguito a uno scontro fortuito in area di rigore il centravanti giallorosso è crollato a terra lamentando un forte dolore alla spalla. Lo stesso infortunio, almeno per quel che riguarda il tipo di articolazione, che ha colpito Solbakken sabato scorso nel match contro il Torino. Al suo posto dentro Andrea Belotti.

Abraham infortunato, lo scenario

Ora sarà da valutare l'entità dell'infortunio di Abraham anche in vista dei numerosi impegni che attendono la formazione giallorossa nelle prossime settimane. Domenica c'è l'Udinese allo stadio Olimpico, poi il ritorno di Europa League contro gli olandesi e, a seguire, la trasferta di Bergamo contro l'Atalanta.