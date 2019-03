Sampdoria-Milan, i voti: Quagliarella è eterno, Piatek non si vede

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AUDERO 6.5Applausi per lui quando si sdraia e devia in angolo, nel primo tempo, un tiro a giro di Suso.SALA 6.5Dalle sue parti il Milan non riesce a sfondare.ANDERSEN 6.5Ambito da molti top club, si conferma un difensore importante.COLLEY 6.5Lotta fin dal primo minuto e non si ferma mai.MURRU 6.5Tiene Suso lasciandogli soltanto qualche cross innocuo.PRAET 6.5Controlla il gioco nella sua zona del campo, senza patemi.VIEIRA 6.5Nel primo tempo, in pieno recupero, devia in angolo un tiro di Musacchio.LINETTY 6.5Ottime le sue verticalizzazioni per Quagliarella e che pressing in mezzo al campo.RAMIREZ 6Non è protagonista di grandi guizzi offensivi.DEFREL 7Approfitta alla grande del clamoroso errore di Donnarumma.QUAGLIARELLA 7Eterno, da sempre.SAPONARA 6Prende il posto di Ramirez e fa il suo.GIAMPAOLO 7La sua Sampdoria corre e pressa da grande squadra.G. DONNARUMMA 3Rovina tutto dopo 33 secondi. Ora deve sperare nei passi falsi delle dirette concorrenti.CALABRIA 5Il meno peggio del Milan, ma non basta.MUSACCHIO 5Dopo l’errore di Gigio, anche lui ci stava mettendo del suo con una disattenzione di Quagliarella.ROMAGNOLI 5Non è più quello di qualche settimana fa. È in fase calante.RODRIGUEZ 4.5Sbaglia tutti i cross. Inguardabili.BAKAYOKO 5.5Ci mette il fisico, ma perde palloni importanti.BIGLIA 5Rientra dal primo minuto, ma è troppo lento.CALHANOGLU 4.5Pochissimi lampi. Il turco avrebbe dovuto fare di più.SUSO 5.5Poco incisivo. Continua il suo periodo negativo.PIATEK 5Fallisce il suo derby personale.CASTILLEJO 4Protesta soltanto, non lascia il segno.CONTI 5Perde troppi palloni e non crea scompiglio.CUTRONE 5Anche a lui non arrivano palloni.GATTUSO 5Il Milan è in fase calante, rischia la Champions.